'Saral Food', a Pescara si parla di pane

(ANSA) - PESCARA, 10 MAR - Al via domenica 11 marzo a Pescara 'Saral Food', fiera nazionale professionale del food & beverage giunta alla 27/a edizione, allestita fino a mercoledì 14 marzo nel complesso Pescara Fiere di via Tirino. Molte le iniziative promosse da Fiesa-Confesercenti, federazione degli esercenti specializzati nell'alimentazione: dalle dimostrazioni pratiche dei panificatori di cinque regioni a un convegno nazionale sulla nutrizione.

Previsti laboratori aperti al pubblico e agli studenti delle scuole superiori alla scoperta delle operazioni necessarie per la produzione di pane e altri prodotti da forno, a cura dei Maestri Panificatori provenienti da Abruzzo, Molise, Puglia, Campania e Lazio aderenti ad Assopanificatori-Confesercenti.

La Fiesa-Confesercenti allestirà sportelli dedicati alla bilateralità per le aziende specializzate nell'alimentazione.

Domenica 11 marzo convegno "Alimentazione e stili di vita: partiamo dal pane. Un'alimentazione varia ed equilibrata è alla base di una vita in salute", tra i relatori Eugenio Del Toma, presidente onorario dell'Associazione italiana dietetica e nutrizione clinica, Agostino Macrì, docente di ispezione degli alimenti presso l'Università Campus Biomedico di Roma, Attilio Di Sciascio, fra i massimi tecnologi alimentari italiani, Gaetano Pergamo, direttore nazionale di Fiesa-Confesercenti. A introdurre e coordinare saranno, per la Confesercenti abruzzese, il presidente Daniele Erasmi, il direttore Lido Legnini, il coordinatore Fiesa-Confesercenti Angelo Pellegrino. "Saral Food rappresenta il più qualificato e insostituibile appuntamento fieristico del settore della ristorazione del centro-sud Italia - spiegano il presidente regionale di Fiesa-Confesercenti Vinceslao Ruccolo e il coordinatore Angelo Pellegrino - un punto di incontro ottimale dove le aziende e i loro distributori avranno l'opportunità di contattare direttamente tutti gli operatori delle attrezzature e del 'food and beverage' specializzati e il grande pubblico sempre più attento alle novità e alle proposte del mercato".