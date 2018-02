5 ori in Usa per olio Agrumato Lanciano

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 23 FEB - L'Abruzzo a tavola continua a farsi onore. L'olio Agrumato, marchio registrato dell'azienda della famiglia Ricci di Lanciano, ha conquistato negli Stati Uniti 5 medaglie d'oro all' International Extra Virgin Olive Oil Competition 2018 di Los Angeles, superando 371 produttori di 21 Paesi mondiali che hanno presentato 658 oli. L'azienda Ricci di Lanciano, che conta 10 addetti, è anche stata per 8 anni fornitore ufficiale della Casa Bianca, con la presidenza Clinton. Vanta inoltre collaborazioni con chef mondiali quali il giapponese Tetsuya Wakuda e l'italo-americano Mario Batali. Sul podio Usa sono saliti l'agrumato al cedro(tre ori) e uno ciascuno per quello all'arancia e al mandarino. Lo scorso anno fu l'agrumato al limone a prendere tre ori, sempre a Los Angeles, oltre ad altrettanti tre Awards a Londra, anche per il Pan'Agrumato, primo panettone al mondo senza burro.

"Un risultato incredibile - dice Francesco Ricci, titolare di Agrumato srl - che riafferma e supera il successo 2017. Abbiamo dato vita a una vera e propria tendenza nel settore del food e dei condimenti in generale e oggi i nostri prodotti sono i più imitati nel mondo". L'Agrumato è presente in 18 Paesi. "Stiamo lavorando - aggiunge la figlia Lucrezia Ricci, per implementare la nostra presenza sui mercati esteri che mostrano di apprezzare i nostri prodotti, sinonimo di eccellenza a tavola". Per il sindaco Mario Pupillo "Le nostre eccellenze enogastronomiche fanno da traino anche al turismo".