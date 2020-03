Vera Tv e Jonathan, #ioballodaca

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 29 MAR - In tv ma ballando da casa.

E' il nuovo format ideato da Vera Tv in collaborazione con Jonathan Disco Beach, che hanno che hanno deciso di fondersi in un unico progetto per intrattenere e coinvolgere i telespettatori costretti a casa dall'emergenza Covid 19. A partire da oggi, alle 14:30 i telespettatori di Vera Tv di Marche e Abruzzo potranno inviare al numero 392 9441132 (WhatsApp) un video in cui ballano, diventando così i protagonisti del format #ioballodacasa. I filmati saranno immediatamente trasmessi durante la diretta sul canale 79 e in streaming sul sito e sulla Pagina Facebook di Vera tv. "In questa situazione, difficile per tutti - commenta Massimiliano Falasca Zamponi, titolare del Jonathan - i locali di intrattenimento e aggregazione sono tra le realtà più colpite; #ioballodacasa è il modo migliore per noi, di dirvi e dirci che #andratuttobene".