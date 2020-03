Coronavirus: a Chieti attivata terza terapia intensiva

(ANSA) - CHIETI, 29 MAR - E stata aperta in 24 ore nell'ospedale di Chieti la terza Terapia intensiva per la gestione dei pazienti più gravi con Covid-19. Al momento sono stati attivati i primi tre posti, anche utilizzando i due letti con ventilatori trasferiti temporaneamente dall'ospedale di Lanciano. Da 16 si è così passati a 19 posti, già tutti occupati dai pazienti.

''Si tratta di un primo step nella riorganizzazione aziendale - si legge in una nota dell'Asl Lanciano Vasto Chieti - , che vede come prioritario l'ampliamento della Terapia intensiva con possibilità di attivare ulteriori postazioni man mano che si riuscirà a reperire le attrezzature necessarie.

Oltre ai 19 posti di rianimazione, in area Covid-19 a Chieti sono ricoverati oggi altri 13 pazienti a Malattie infettive, 14 nella Pneumologia sub intensiva e 100 a Medicina, per un totale di 146.Nell'unità operativa di Malattie infettive di Vasto sono ricoverate 10 persone''. (ANSA)