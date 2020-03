Lezioni e allenamenti karate online

(ANSA) - L'AQUILA, 28 MAR - Ci sono società sportive che hanno reagito al coronavirus sia pure nel rispetto delle regole di contrasto al contagio imposte da alcune settimane, come quella di rimanere a casa: all'Aquila è proprio da casa che da dieci giorni la sezione karate del Centro Polisportivo Giovanile Aquilano ha ripreso a distanza con corsi e sedute on line lezioni ed allenamenti. "La modalità permette a tutti gli atleti di mettersi in movimento continuando a praticare lo sport che tanto amano e di trascorrere insieme qualche momento sereno - spiega il maestro Benedetto Arnone, dirigente e responsabile del settore del Cpga".

Il maestro sta lavorando con i suoi due figli, Valentina e Federico, "che si stanno applicando intensamente per far trascorrere qualche ora di felicità agli atleti chiusi in casa per l'emergenza". Per l'occasione sono state convocate due mascotte di eccezione, "AKA" l'orsetto e "AO" l'elefantino, che con la loro presenza rallegrano gli allenamenti on-line dando modo ai più piccoli di interagire.