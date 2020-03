Coronavirus:M5S Pescara, devolvere gettone presenza ad Asl

(ANSA) - PESCARA, 28 MAR - In vista del Consiglio Comunale digitale del 30 marzo prossimi, il primo nella storia amministrativa del capoluogo adriatico, e vista l'occasione emergenziale, il Movimento 5 Stelle ha presentato un ordine del giorno per invitare l'intera assise comunale a devolvere al sistema sanitario locale i gettoni di presenza di questa prima, inconsueta seduta del Consiglio.

"In un momento di grande difficoltà come questo, in cui ci troviamo ad affrontare un'emergenza sanitaria senza precedenti per il nostro Paese, riteniamo sia dovere di ogni amministratore pubblico dare un segnale concreto di vicinanza e di profonda gratitudine al personale sanitario, che opera in prima linea a contatto con il virus, prendendosi cura costantemente dei malati e rappresentando anche l'unico conforto per chi, in ospedale, non può avere contatti con familiari e amici, sostenendo la grande pressione di garantire la tenuta dell'intero sistema ospedaliero" - hanno commentato i consiglieri ErikaAlessandrini, Paolo Sola, Giampiero Lettere e Massimo Di Renzo del Movimento 5 Stelle Pescara. Sulla prima seduta digitale del Consiglio Comunale si registra anche l'intervento di Enrica Sabatini, socia dell'Associazione Rousseau ed ex consigliera comunale di Pescara che commenta: "Apprendo con orgoglio che anche la mia città sta aderendo a questo cambiamento digitale, DNA fondante del Movimento 5 Stelle".(ANSA).