Maltempo: pioggia per oltre 24 ore,allagamenti nel pescarese

(ANSA) - PESCARA, 27 MAR - Gran lavoro la notte scorsa per gli uomini dei vigili del fuoco del Comando di Pescara impegnati ininterrottamente per far fronte a numerosi allagamenti avvenuti a Pescara e in alcuni centri della provincia. I vigili del fuoco sono intervenuti anche in diversi stabili dove si sono registrate infiltrazioni d'acqua e in alcuni cantieri dove erano stati sospesi i lavori per l'emergenza Coronavirus. Nel pescarese diversi i centri colpiti dalla pioggia caduta per oltre 24 ore. In risoluzione i problemi di interruzione dell'erogazione di energia elettrica che sempre per il maltempo avevano interessato ieri il pescarese. (ANSA).