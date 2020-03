Maltempo: allerta idrica, fiume Sinello osservato speciale

(ANSA) - VASTO (CHIETI), 27 MAR - Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha disposto il monitoraggio dei livelli idrometrici del fiume Sinello a seguito dell'allerta comunicata dal Centro Funzionale d'Abruzzo che segnala il superamento della soglia di pre-allarme e un graduale aumento verso soglia di allarme del corso d'acqua (ABRU-D2). A occuparsi del controllo il Gruppo comunale della Protezione Civile i cui volontari in questi giorni stanno prestando la loro opera negli interventi, nella consegna di spesa e farmaci a domicilio e nell'assistenza agli utenti delle poste in Via Giulio Cesare per il pagamento delle pensioni.(ANSA).