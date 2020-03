Covid19, in Abruzzo 133 nuovi casi

(ANSA) - PESCARA, 26 MAR - Con 11 morti, salgono a 63 le persone decedute e risultate positive al Covid-19 in Abruzzo. I casi complessivi di coronavirus arrivano a 946: 133 quelli accertati dalle ultime analisi nel laboratorio della Asl di Pescara, centro di riferimento regionale, anche attraverso l'Istituto Zooprofilattico di Teramo. E' l'aumento più consistente in un solo giorno da inizio emergenza. I pazienti in rianimazione sono 64. Dei nuovi casi, 4 fanno riferimento alla Asl Avezzano Sulmona L'Aquila, 29 a Lanciano Vasto Chieti, 33 a Pescara e 67 a Teramo. Del totale, 64 si riferiscono alla Asl Avezzano Sulmona L'Aquila, 175 alla Asl Lanciano Vasto Chieti, 445 a Pescara e 262 a Teramo. I nuovi decessi riguardano un 70enne e un 62enne di Penne, una 92enne di Roccascalegna, una 49enne e un 72enne di Pescara, un 66enne di Gessopalena, una 83enne, una 87enne e un 94enne di Chieti; una 86enne di Silvi e una 91enne di Città S.Angelo. Sono 516 le persone in isolamento domiciliare, 16 i pazienti clinicamente guariti, 7 i guariti.