Covid19,Prefetto L'Aquila contro sindaci

(ANSA) - SULMONA(L'AQUILA), 24 MAR - Le ordinanze dei sindaci che vietano qualsiasi attività sportiva e motoria all'aperto sono inefficaci secondo il Prefetto dell'Aquila, Cinzia Torraco, che ha richiamato l'attenzione dei primi cittadini della provincia su quanto disposto dai provvedimenti del Ministero della Salute e dell'Interno in date 20 e 22 marzo nonché dall'ultimo Decreto del Presidente del Consiglio. Il Prefetto ha evidenziato come "lo svolgimento di attività ludiche e ricreative sia vietato, restando consentita solo ed esclusivamente l'attività motoria individuale se svolta in prossimità delle proprie abitazioni e nel rispetto della distanza interpersonale di un metro".