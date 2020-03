Coronavirus: pediatra positivo, sotto osservazione bimbi

(ANSA) - SAN SALVO (CHIETI), 24 MAR - Un medico che collabora con uno studio pediatrico di San Salvo è risultato positivo al test del coronavirus. A darne notizia è il sindaco Tiziana Magnacca che stamane ha ricevuto una comunicazione dal Servizio di Igiene e Prevenzione dalla Asl Lanciano Vasto Chieti, che ha già provveduto a rintracciare i genitori di tutti i bambini i quali hanno avuto contatti con il medico dallo scorso 12 marzo in poi. Il professionista non è residente a San Salvo, ed è attualmente ricoverato "con sintomi molto lievi" dice il sindaco che aggiunge: "Il titolare dello studio, che non ha sintomi, è stato posto a sua volta in quarantena così come i bambini saranno tenuti in osservazione per questo periodo".(ANSA).