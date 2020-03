Asl Pescara attiva 6 Usca, medici covid

(ANSA) - PESCARA, 24 MAR - Sei unità, per un totale di 18 medici. La Asl di Pescara è al lavoro per costituire le Usca, le Unità speciali di continuità assistenziale, che, introdotte con ordinanza del governatore Marco Marsilio, dovranno occuparsi della gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. Il provvedimento del presidente di Regione prevede la creazione di un'Unità ogni circa 50mila abitanti. Considerato che a Pescara e in provincia abitano 300mila persona, l'azienda sanitaria ne sta attivando sei. Due - in base all'avviso pubblicato dalla Asl - saranno a Pescara, una a Montesilvano, una a Penne, una a Cepagatti e una a Scafa. "La durata degli incarichi è limitata alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020".