Coronavirus: 2 morti a Chieti e Vasto, 94 ricoverati

(ANSA) - CHIETI, 22 MAR - Due persone sono morte nelle ultime 24 ore negli ospedali di Cheti e Vasto. Una donna di 61 anni di Torricella Peligna è morta questa mattina presto nella clinica infettiva dell'ospedale di Chieti, altri sei pazienti sono ricoverati in Rianimazione con sospetto clinico e tampone in corso. Lo ha reso noto la Asl Lanciano Vasto Chieti. Ieri pomeriggio un uomo di Roccascalegna di 91 anni è morto nell'ospedale di Vasto dove sono cinque le persone ricoverate nell'unità operativa di Malattie infettive.

Nell'ospedale di Chieti risultano ricoverati questa mattina 94 pazienti nei posti letto attivati per fronteggiare l'emergenza Covid-19, parte dei quali trasferiti dall'ospedale di Pescara: di questi, 12 si trovano in Rianimazione, 11 a Malattie infettive, 15 in Pneumologia semintensiva e 56 a Medicina.

Dei 94 ricoverati, sono 43 i pazienti con positività accertata al test per il Coronavirus, compresi sei in Rianimazione e sette in Pneumologia semintensiva. (ANSA)