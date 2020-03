Coronavirus: Abruzzo supera quota 500 casi, 22 i morti

(ANSA) - PESCARA, 21 MAR - Sale a 529 il numero dei casi di coronavirus in Abruzzo e cresce quello delle persone decedute e risultate positive al Covid-19, che arrivano a quota 22, secondo l'ultimo bollettino della Regione Abruzzo. Numeri, però, che non tengono conto degli ultimi dati aggiornati in possesso delle singole Asl. I pazienti ricoverati in gravi condizioni in terapia intensiva sono 44. Sei le persone ufficialmente guarite.

Sono 79 i casi positivi accertati dalle ultime analisi del laboratorio della Asl di Pescara, centro di riferimento regionale, anche attraverso l'Istituto Zooprofilattico di Teramo. Uno fa riferimento alla Asl Avezzano Sulmona L'Aquila, undici alla Asl Lanciano Vasto Chieti, 45 alla Asl di Pescara e 22 alla Asl di Teramo. Del totale, 185 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (19 in provincia dell'Aquila, 28 in provincia di Chieti, 122 in provincia di Pescara e 16 in provincia di Teramo), 44 in terapia intensiva (5 in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Chieti, 27 in provincia di Pescara e 8 in provincia di Teramo), mentre gli altri 265 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (6 in provincia dell'Aquila, 46 in provincia di Chieti, 143 in provincia di Pescara e 70 in provincia di Teramo).

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche i 22 pazienti deceduti: due uomini di Crecchio (Chieti), un uomo e una donna di Ortona (Chieti), un uomo e una donna di Pianella (Pescara), una donna di Casoli (Chieti), una donna di Paglieta (Chieti), una donna e quattro uomini di Castiglione Messer Raimondo (Teramo), un uomo di Chieti, un uomo di Collecorvino (Pescara), un uomo di Nocciano (Pescara), un uomo di Pineto (Teramo), due donne di Montesilvano (Pescara), un uomo di Pescara, un uomo di Città Sant'Angelo (Pescara), e una donna di Guglionesi, in Molise.

Sette i pazienti clinicamente guariti (che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici); sei guariti (che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 3.035 test, di cui 1.814 sono risultati negativi.

Del totale dei casi positivi, 31 si riferiscono alla Asl Avezzano Sulmona L'Aquila, 91 alla Asl Lanciano Vasto Chieti, 302 alla Asl di Pescara e 105 alla Asl di Teramo. (ANSA).