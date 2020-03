Ospedale Vasto, giunta S.Salvo dona stipendio di un mese

(ANSA) - SAN SALVO (CHIETI), 20 MAR - Il Comune di San Salvo aderisce al progetto lanciato dalla Pilkington Italia spa per l'acquisto di una unità intensiva per l'ospedale di Vasto. E lo fa dando il buon esempio partendo dal sindaco Tiziana Magnacca, dagli assessori Maria Travaglini, Fabio Raspa, Tonino Marcello, Giancarlo Lippis e Oliviero Faienza e dal presidente del Consiglio comunale Eugenio Spadano versando gli emolumenti percepiti in un mese ammontanti a 7mila euro per lo svolgimento delle loro mansioni istituzionali.

A spiegare questa decisione il sindaco che citando Voltaire dice "Ogni uomo è colpevole di tutto il bene che non ha fatto.

Una frase che ha responsabilizzato la giunta e il presidente del Consiglio ed abbiamo deciso di donare settemila euro all'ospedale di Vasto attraverso la sottoscrizione lanciata dalla Pilkington". Un gesto di responsabilità verso l'ospedale di Vasto, presidio sanitario di riferimento per tutto il territorio del vastese. Un modo per ringraziare quanti nel settore sanitario a vario livello sono impegnati al lavoro per l'emergenza Covid-19. Iniziativa benefica che vede l'immediato slancio del Centro diurno per anziani "Evaristo Sparvieri" che ha aderito mettendo a disposizione 1.000 euro.(ANSA).