Covid-19, a Pescara 7 morti in 24 ore

(ANSA) - PESCARA, 20 MAR - Sette persone ricoverate nei reparti dedicati ai pazienti Covid-19 sono morte nelle ultime 24 ore all'ospedale di Pescara. Si tratta di pazienti residenti sia nel capoluogo adriatico sia in provincia. Tra questi anche una 44enne di Pianella (Pescara) che, secondo quanto si apprende, non aveva altre patologie. La donna, che è stata ricoverata in ospedale una settimana circa, si occupava di assistere un 68enne risultato positivo al coronavirus solo dopo il decesso, avvenuto una decina di giorni fa. Tra le altre vittime vi sono poi un 90enne di Pescara, una 81enne di Montesilvano 81enne e una 88enne di Collecorvino e un anziano di Città Sant'Angelo, che era già ricoverato in ospedale per altre patologie.