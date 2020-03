Coronavirus,in Abruzzo 450 casi,17 morti

(ANSA) - PESCARA, 20 MAR - Sale a 17 in Abruzzo il numero delle persone morte e risultate positive al Covid-19. I casi positivi sono 450, 65 più di ieri, in base alle analisi svolte dal laboratorio di Pescara anche attraverso l'Istituto Zooprofilattico di Teramo. Sono 48 le persone in terapia intensiva (4 in provincia dell'Aquila, 10 Chieti, 23 Pescara e 11 Teramo). Due persone sono ufficialmente guarite e 8 quelle guarite clinicamente, in attesa del tampone di controllo. Le persone decedute sono due uomini di Crecchio (Chieti), un uomo e una donna di Ortona (Chieti), un uomo e una donna di Pianella (Pescara), una donna di Casoli (Chieti), una donna di Paglieta (Chieti), tre uomini di Castiglione Messer Raimondo (Teramo), un uomo di Chieti, un uomo di Collecorvino (Pescara), una donna di Montesilvano (Pescara), un uomo di Pescara, un uomo di Città Sant'Angelo (Pescara) e una donna di Guglionesi (Campobasso).

Fra i positivi: 30 Asl Avezzano Sulmona L'Aquila, 80 Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 259 Asl Pescara, 81 Asl Teramo.