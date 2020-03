Coronavirus: sei denunciati per una festa a Spoltore

(ANSA) - SPOLTORE (PESCARA), 20 MAR - Blitz dei Carabinieri di Spoltore che hanno interrotto ieri sera una festa: sei persone denunciate. Un comportamento irresponsabile, mentre il mondo lotta contro il Coronavirus. "Abbiamo segnalato due famiglie - spiega il luogotenente Enrico Bicocca - che stavano festeggiando un compleanno all'aperto, con tanto di musica".

Hanno violato le misure introdotte per rallentare la diffusione del Covid-19 e adesso rischiano tutti l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206 euro. Ma se tra i denunciati dovessero venir fuori casi di positività al virus e notizia di aver causato ulteriori contagi, le conseguenze potrebbero essere ancora più gravi.

Sul territorio di Spoltore sono 20 le persone denunciate finora, anche se non sempre i controlli si sono conclusi con la segnalazione all'autorità giudiziaria. Ma in diversi casi, non si è chiuso un'occhio neppure in favore di chi passeggiava con il cane. "E' necessario dare degli esempi affinché tutti capiscano il concetto di 'stare a casa'" aggiunge Bicocca. "Non si può pensare di passeggiare per tutto il paese dalla mattina alla sera con la scusa del cane: si possono venire a creare occasioni di contatto con altre persone, o altre situazioni in grado di mettere in difficoltà il sistema sanitario. Ad esempio se si cade dalla bicicletta e c'è bisogno di chiamare un'ambulanza. Bisogna uscire e spostarsi solo in casi di reale necessità."(ANSA).