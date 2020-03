Marsilio, Governo non fermi ordinanza

(ANSA) - PESCARA, 19 MAR - "Spero che il Governo non voglia contrastare la nostra decisione sulle zone rosse. Spero che consideri sufficientemente fondata l'ordinanza per non contrastarla. Se il governo dà disposizioni di un certo tipo ai Prefetti, infatti, l'ordinanza rischia di essere più un atto morale che qualcosa di concreto. Al momento, comunque, non ho avuto indicazioni contrarie". Così il governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio, a proposito della zona rossa istituita ieri, con apposita ordinanza, nei comuni di Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Montefino, Bisenti e Arsita, nel Teramano, ed Elice, nel Pescarese.

"Spero che questo provvedimento possa aiutare quella zona dove c'era un focolaio di incerta origine, che poteva gravare anche su Pescara e Montesilvano (Pescara), particolarmente colpite", ha aggiunto, sottolineando che ad essere interessata dall'epidemia è "soprattutto Pescara nel suo ospedale".