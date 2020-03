Coronavirus:Verì,tamponi ai sanitari più esposti al rischio

(ANSA) - PESCARA, 19 MAR - "Il mio indirizzo è quello di somministrare questi test prevalentemente al personale medico che é più a contatto i pazienti infettivi, per poi via via estenderli a tutto il personale. Le scelte che saranno compiute dipenderanno anche dal numero di tamponi che avremo a disposizione". Lo ha detto l'assessore regionale alla salute, Nicoletta Verì, intervenendo all'incontro con i giornalisti, spiegando che grazie alla convenzione stipulata con l'Istituto Zooprofilattico di Teramo si potrà "ampliare la platea dei soggetti cui potrà essere somministrato il tampone".

"L'assessorato - ha spiegato - e Dipartimento della Salute, in questi giorni, stanno lavorando in sinergia con il CREA, il Comitato regionale per l'emergenza-urgenza. In particolare si lavora su vari livelli di intervento. Il primo livello è stato quello di valutare la situazione e reperire i posti letto ed i dispositivi necessari, il secondo livello è stato quello di spalmare le nostre risorse e le nostre potenzialità sull'intero territorio regionale. Ciascuna delle Aziende sanitarie - ha proseguito - ha individuato un ospedale Covid sulla base di requisiti specifici che abbiamo, peraltro, condiviso con il Ministero della Salute. Avere un ospedale Covid significa anche poter trasferire i pazienti ed al personale. Adesso il nostro intervento è finalizzato da un lato all'acquisizione dei dispositivi e dall'altro alla possibilità di somministrare i tamponi a tutto il personale sanitario".

"Il messaggio che posso dare - ha affermato l'assessore - è quello dell'isolamento sociale. Isolamento sociale che in numerose comunità comunali, grazie all'impegno dei sindaci, si è riusciti ad attuare ma non bisogna abbassare la guardia.

Soprattutto perchè, - ha rimarcato - la battaglia è ancora lontana dal concludersi". Per quanto riguarda il personale "abbiamo lasciato i bandi aperti - ha detto - dando la possibilità alle Asl di poter attingere personale dalle graduatorie in loro possessoo ma, nonostante il numero cospicuo di medici ed infermieri che è stato possibile assumere, oggi abbiamo questa grande carenza".