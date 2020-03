Coronavirus:bar aperto violando divieto,denuncia ad Avezzano

(ANSA) - L'AQUILA, 19 MAR - Non ha chiuso il bar nonostate il divieto per la emergenza coronavirus: personale del Commissariato di polizia di Avezzano (L'Aquila) ha dato esecuzione a un provvedimento con cui il prefetto dell'Aquila ha disposto la chiusura di un bar nella zona nord della città per cinque giorni con decorrenza dal termine dall'emergenza epidemiologica in corso. Nei giorni scorsi, nell'ambito dei controlli volti al rispetto delle prescrizioni del decreto della Presidenza del consiglio dei ministri, gli agenti avevano accertato che l'esercizio pubblico era regolarmente aperto in violazione dell'obbligo di sospensione di ogni attività.

Nel corso del controllo la polizia, nell'intimare la chiusura del bar, ha contestato al titolare anche la violazione della inosservanza dei provvedimenti dall'Autorità, emessi per ragioni di igiene e sicurezza pubblica, che prevede l'arresto fino tre mesi o l'ammenda fino a 206 euro. L'inosservanza al divieto di apertura era stata segnalata all'Autorità Giudiziaria, al commissario del comune di Avezzano e al prefetto dell'Aquila.(ANSA).