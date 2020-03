Coronavirus: Montesilvano,con cani solo entro 400 mt da casa

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 19 MAR - Vietato circolare a piedi o con velocipedi senza "comprovate esigenze"; vietate tutte le attività motorie e sportive all'aperto; le passeggiate con i cani devono avvenire entro i 400 metri di distanza dalla propria abitazione; la spesa va fatta a non oltre un chilometro da casa o nelle immediate vicinanze del luogo di lavoro. Sono le nuove restrizioni introdotte a Montesilvano dal sindaco, Ottavio De Martinis, che ha firmato un'apposita ordinanza finalizzata a contenere la diffusione del coronavirus. Nella città adriatica i casi di positività al Covid-19 stanno aumentando rapidamente: al momento se ne contano 26.

"Nel territorio comunale - fa sapere il Comune - sono vietate tutte le attività motorie e sportive all'aperto. E' possibile attendere alle esigenze primarie degli animali d'affezione per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue ai propri residenza, domicilio o dimora ovvero nel raggio di 400 metri. In tutto il territorio comunale è vietato circolare a piedi o con velocipedi salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze".

"La cittadinanza - spiegano ancora dal Comune - è tenuta a effettuare l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali presenti a una distanza non superiore a 1.000 metri dai propri residenza, domicilio o dimora, salvo le ipotesi di acquisito di beni e prodotti non presenti negli esercizi più prossimi; nelle immediate vicinanze del luogo in cui è svolta l'attività lavorativa o presenti lungo il percorso ricompreso tra le sede di lavoro e propri residenza, domicilio o dimora".(ANSA).