A14, Italia ferma e spezzata in 2, -80%

(ANSA) - PESCARA, 19 MAR - È una situazione senza precedenti quella del calo del traffico sulla autostrada A14 in questo periodo di emergenza Coronavirus. Come riferisce la Direzione del Coa Settimo Tronco di Pescara Nord, che ha competenza nel tratto che va da Cattolica (Rimini) a Poggio Imperiale (Foggia) dal km 144+247 al 505+0,37, si registra traffico scarso e prevalentemente commerciale e di mezzi pesanti. Per il traffico veicolare, riferisce il Coa si è arrivati ad un calo del 80%.