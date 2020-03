Covid19,da Comuni assistenza psicologica

(ANSA) - PESCARA, 18 MAR - Per affrontare l'emergenza Coronavirus molti Comuni abruzzesi hanno attivato sportelli di ascolto psicologico. A Campli è attivo martedì (ore 15-17) e giovedi (9:30-11:30), via Skype o al telefono (320.6498687).

Giulianova ha realizzato un vademecum psicologico consultabile su https://www.comune.giulianova.te.it/ e sui canali social dell'Ente, che ha istituito anche il numero telefonico 085.8021900, attivo dal lunedì al sabato, orario 10-12, 16-19, 21-22. Il Comune di Lanciano (Chieti) ha attivato servizi disponibili dal lunedì al venerdì (orario 9-12, 16-18), sabato (9-11). Il numero da contattare è 366.9393872. È possibile richiedere assistenza anche via mail politichesociali@lanciano.eu . Il Comune di Silvi, in collaborazione quelli di Atri e Pineto, ha attivato un servizio telefonico di assistenza: scrivere a psicologa.coronavirus2020@gmail.com o lasciare un messaggio al 328.7487828 per essere ricontattati.