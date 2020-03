Coronavirus:armatore,'dopo, viaggi gratis a sanitari Molise'

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 18 MAR - "Vogliamo dimostrare concretamente, nel nostro piccolo, quanto rispetto abbiamo per chi, in questi giorni soprattutto, svolge il ruolo importantissimo: salvare vite Quando questo momento sarò passato siamo lieti di fare questo omaggio nei periodi di maggio-giugno oppure a settembre. Siamo convinti che la salute è il nostro bene primario e, in questo momento, desideriamo ringraziare i nostri eroi in camice che si prendono cura giorno dopo giorno di tutti i noi. Fanno turni massacranti e hanno il viso segnato dalle mascherine. Hanno davvero dato anima e cuore alla nostra bella Italia". LO fa sapere l'imprenditore termolese Domenico Guidotti, titolare del Catamarano Zenit, che come spiega, omaggerà il personale sanitario molisano e delle zone limitrofe con un viaggio in Croazia o Isole Tremiti a conclusione dell’emergenza covid 19. (ANSA).