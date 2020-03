Coronavirus: trapiantati o lista attesa, c'è psicologo

(ANSA) - L'AQUILA, 18 MAR - Un filo diretto, tra lo psicologo e i pazienti in attesa di trapianto o già trapiantati, nel pieno della emergenza coronavirus.. Lo ha istituito il Centro Regionale Trapianti della ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, con sede all'ospedale San Salvatore di L'Aquila, per i pazienti di Abruzzo e Molise. Si tratta di uno spazio telefonico di ascolto psicologico di cui si può usufruire chiamando il numero 3487794595, dalle ore 10.00 alle 13.00, dal lunedì al venerdì. Risponderà una psicologa che darà un sostegno attraverso un primo ascolto e orientamento. Allo 0862.368683, invece, i medici del Centro Regionale Trapianti saranno a disposizione, come sempre, per le altre problematiche specifiche dei dializzati e dei trapiantati. Si può utilizzare anche la mail CRT@asl1abruzzo.it.(ANSA).