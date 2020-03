Coronavirus: da Comuni assistenza psicologica

(ANSA) - PESCARA, 18 MAR - Tra gli strumenti per affrontare l'emergenza Coronavirus ci sono gli sportelli di ascolto psicologico attivati in questi giorni da molti Comuni abruzzesi.

A Campli lo sportello è attivo martedì (15-17) e giovedi (9:30-11:30), via Skype o al telefono (320.6498687). "In questo momento così particolare, che provoca stress e fa emergere le fragilità dei soggetti più deboli - dice l'assessore alle Politiche Sociali, Valentina di Francesco - vogliamo mettere a disposizione un sostegno in più, che si aggiunge alle iniziative già in campo come consegna di generi alimentari e medicinali a persone anziane e disabili gravi". Il Comune di Giulianova, su iniziativa dell'assessore alle Politiche Sociali Lidia Albani, con le consulenze delle dottoresse psicologhe psicoterapeute Silvia Pasquali e Laura Collevecchio, ha realizzato un vademecum psicologico consultabile su https://www.comune.giulianova.te.it/ nelle sezioni "In primo piano" e "Coronavirus Covid-19: informazioni per i cittadini" e sui canali social dell'Ente, che ha istituito anche il numero telefonico 085.8021900, attivo dal lunedì al sabato, orario 10-12, 16-19, 21-22.

Il Comune di Lanciano (Chieti), con l'assessore alle Politiche Sociali Dora Bendotti e la Dirigente del settore Servizi alla Persona Giovanna Sabbarese, ha attivato servizi disponibili dal lunedì al venerdì (orario 9-12, 16-18), sabato (9-11). Il numero da contattare è 366.9393872; le referenti sono le psicologhe Claudia Capuzzi e Luciana Sammaciccia. È possibile richiedere assistenza anche tramite mail politichesociali@lanciano.eu . Il Comune di Silvi, assessorato al Sociale, in collaborazione con i Comuni di Atri e Pineto (Teramo), ha attivato un servizio telefonico di assistenza per chi è in quarantena o in isolamento a casa e per chiunque dovesse avvertire l'esigenza di un supporto psicologico. Scrivere a psicologa.coronavirus2020@gmail.com o lasciare un messaggio al numero 328.7487828 indicando generalità e recapito telefonico per essere ricontattati da psicologi entro 24 ore; il colloquio potrà essere svolto anche in video chiamata. (ANSA)