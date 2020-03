Tiberti, Oms poco efficace, state a casa

(ANSA) - L'AQUILA, 15 MAR - "Sono due mesi che dico che siamo di fronte ad una pandemia per la quale servivano da subito misure draconiane, da poco lo scopre anche l'Oms che quindi si sta dimostrando un organizzazione poco efficace e, purtroppo, molto costosa". Così il docente di Epidemiologia, Igiene e Medicina del lavoro dell'università dell'Aquila Sergio Tiberti, scienziato ed Accamedico delle Scienze, sul coronavirus scoppiato in Italia.

"Non è la prima volta che assistiamo a sottovalutazione ed inefficienza: la pandemia era sotto gli occhi di tutti ma nessuno evocava questa parola. E meno male che il Governo nazionale ha dato una stretta molto forte destinata ad invertire, anche se non subito, la tendenza dei contagi. In Cina hanno messo per strada i militari che avevano l'ordine di sparare a chi contravveniva all'obbligo di stare a casa.

Naturalmente, non possiamo fare questo nel nostro Paese che è un nazione democratica, però, bisogna che tutti stiano a casa, senza muoversi.