Da stilista mascherine fai da te

(ANSA) - PRATOLA PELIGNA (L'AQUILA), 14 MAR - Non si trovano più mascherine in paese e il sindaco ricorre al fai da te.

Grazie alla disponibilità di una giovane stilista di Pratola Peligna (L'Aquila), il sindaco Antonella Di Nino ha ordinato un consistente quantitativo di mascherine per soddisfare le esigenze di tutti i compaesani.

La distribuzione inizierà lunedì e i primi a ottenerle saranno le persone anziane e più deboli. Sulle mascherine è raffigurato un cuore con il tricolore e la scritta "Andrà tutto bene, senza se e senza ma". Le mascherine sono realizzate in tessuto non tessuto con garze interne sterili, lavabili e tasca per posizionarle. "La comunità pratolana sta dando una grande risposta in termini di solidarietà e partecipazione, in questo momento di emergenza - afferma il sindaco Di Nino - Sappiamo che la prevenzione è fondamentale, e su questo versante istituzioni e cittadini stanno facendo la loro parte".