Covid19, Francavilla, poca gente in giro

(ANSA) - FRANCAVILLA AL MARE (CHIETI), 14 MAR - In piazza Sirena c'è solo l'Avis per la raccolta sangue: chi pensava che la bella giornata potesse far cambiare le abitudini ai cittadini di Francavilla al Mare è rimasto sorpreso, in primis il sindaco Antonio Luciani. "Mi sono fatto un giro in macchina e credevo di trovare più persone magari sulla spiaggia a far footing o a passeggiare e invece vedo che i nostri concittadini hanno preso sul serio tutto quello che sta accadendo". Altrove invece si approfitta per uscire col cane, portare a spasso i bambini, fare insomma attività fisica. "Incontro una persona sì e no ogni chilometro - chiude Luciani - i parcheggi sono vuoti e devo dire che anche le seconde case sono deserte, non c'è stata la fuga al mare dai centri dell'interno".