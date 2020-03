Coronavirus: stop quarantena per prima chietina con virus

(ANSA)- Chieti 14 mar - Termina oggi i 14 giorni sotto osservazione la prima chietina andata in quarantena. Si tratta di una ventisettenne che aveva viaggiato sull'autobus al fianco della sorella del professore di Lanciano residente a Chieti e positiva al COVID19 come il fratello "Quando il 29 febbraio la ragazza si è rivolta a me in quanto mia paziente - racconta Bruno Di Iorio, medico di base teatino- aveva il forte dubbio di essere stata contagiata.

Immediatamente ho segnalato il caso attivando il protocollo SIEPS, -servizio igiene epidemiologia pubblica salute- il primo marzo.

Il secondo e terzo caso di teatini andati in quarantena sono stati sempre pazienti del Dott. Di Iorio. Si trattava del cugino - e sua moglie- dell'uomo di Manoppello risultato positivo al test Covid19 successivamente ricoverato il 7 marzo in isolamento all'ospedale di Pescara con una sindrome respiratoria. "Il 8 marzo sono stati messi in quarantena due coniugi di Chieti su mia segnalazione: non appena mi hanno contattato il 7 sera raccontandomi di aver pranzato una settimana prima a casa dell'uomo di Manoppello risultato il positivo al coronavirus, ho attivato anche per loro il protocollo SIEPS perchè noi medici possiamo solo segnalare, ma non mettere noi in quarantena i casi sospetti ". Ad oggi i primi tre teatini andati in quarantena non hanno sviluppato sintomi e per questo motivo non si è reso necessario fare il tampone.

(ANSA).