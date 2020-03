Coronavirus: Roccaraso, il sindaco blinda il paese

(ANSA) - ROCCARASO (L'AQUILA), 14 MAR - Il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, modifica la viabilità in paese, così da scoraggiare ed evitare il rischio di violazioni delle prescrizioni del decreto contro coronavirus. "Per prevenire atteggiamenti irresponsabili e aiutare le forze dell'ordine impegnate nei controlli, da oggi la viabilità di Roccaraso subirà importanti limitazioni - ha annunciato il sindaco - Ho appena firmato una nuova ordinanza che prevede che al centro abitato si potrà accedere, per chi proviene dalla statale 17, soltanto da viale Roma, mentre tutti gli altri accessi saranno vietati". "In questo momento è importante un cambio radicale delle nostre abitudini. Per questo rinnovo a tutti il mio appello alla responsabilità. Solo così ce la faremo" conclude Di Donato.(ANSA).