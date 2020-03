Coronavirus: dimessa a Teramo famiglia Brugherio

(ANSA) - TERAMO, 14 MAR - I quattro componenti della famiglia di Brugherio sono stati dimessi. Si tratta della famiglia che era andata in vacanza a Roseto degli Abruzzi (Teramo) nei primi giorni del Coronavirus.

Al momento, quindi, i pazienti ricoverati con Covid-19 sono 4, 2 pazienti sono ricoverati in Malattie infettive, 2 in Rianimazione e 1 in isolamento domiciliare. (ANSA).