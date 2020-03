Coronavirus: da Vasto canzone per fondi ospedale Bergamo

(ANSA) - VASTO (CHIETI), 14 MAR - A suon di musica dall'Abruzzo per raccogliere fondi per l'ospedale ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo. E' l'idea messa in campo dall'Associazione culturale Gung di San Salvo che ha pubblicato su tutte le piattaforme web "Dai una mano anche tu", scritto da Auro Zelli ed è eseguito per la prima volta a Vasto trent'anni fa in occasione di un concerto di beneficenza. Il progetto riprende forza per dare sostegno all'emergenza coronavirus per un brano che vanta l'illustre collaborazione di mons. Pietro Santoro, vescovo dei Marsi, il quale all'epoca impreziosì il testo. Dopo molti anni la canzone è stata ora oggetto di un restyling con un arrangiamento moderno curato da Andrew Terpo.

La canzone è un messaggio di speranza e di solidarietà ed è un invito ad aiutare tutti coloro che oggi più che mai hanno bisogno e a non restare indifferenti, a rispettare le regole per prevenire il contagio. (ANSA).