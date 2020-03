Coronavirus: a Scanno 10 in quarantena dopo turista positivo

(ANSA) - SCANNO (L'AQUILA), 14 MAR - Dieci ordinanze di quarantena fiduciaria sono state emesse questa notte dal sindaco di Scanno, Giovanni Mastrogiovanni. I provvedimenti si sono resi necessari dopo la segnalazione della Asl che ha tracciato e mappato le persone entrate in contatto, nelle scorse settimane, con un turista napoletano risultato positivo al Covid-19. L'uomo aveva trascorso un weekend a Scanno in una struttura ricettiva, per poi ripartire. Nei giorni successivi, accusando dei sintomi e sottoponendosi a tutti gli esami, è risultato positivo al Coronavirus. Si è attivato, quindi, il protocollo che prevede la ricostruzione di tutti i movimenti del contagiato. Per questo ora dieci persone a Scanno si trovano in quarantena domiciliare e in monitoraggio sanitario. "E' un provvedimento sindacale che, in sostanza, è un atto dovuto dopo la segnalazione della Asl.

Voglio comunque tranquillizzare tutti perchè a Scanno non c'è nessun caso di Covid19" dichiara il primo cittadino.(ANSA).