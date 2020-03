Slitta stop cantieri ricostruzione

(ANSA) - L'AQUILA, 13 MAR - C'è confusione all'Aquila e nel cratere sismico sulla ordinanza del governatore, Marco Marsilio, di blocco dei cantieri della ricostruzione: all'annuncio della firma del provvedimento con una nota inviata stamani dall'Ance provinciale dell'Aquila, ha fatto seguito l'intervento del presidente della Regione che parla di provvedimento pronto ma non ancora firmato perché il Governo nazionale ha chiesto di attendere l'esito del confronto nazionale con le parti sociali. Il varo quindi slitta. Secondo quanto si è appreso, il nodo principale riguarda la cassa integrazione speciale che garantisca una entrata per le maestranze, il cui contratto non dà altre garanzie. "Il presidente ha ricevuto forti sollecitazioni dal Governo affinché soprassieda dall'intento di emanare l'ordinanza che sospende i cantieri edili (tranne motivate eccezioni) a partire da lunedì prossimo, con richiesta di attendere l'esito del confronto in corso oggi tra il presidente Conte e le parti sociali", si legge in una nota della Regione.