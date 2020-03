Coronavirus: comune Abruzzo apre a supporto con psicologo

(ANSA) - Spoltore (PESCARA), 13 MAR - Il Comune di Spoltore, 20 mila abitanti a ridosso di Pescara, ha aperto uno sportello di supporto psicologico rivolto a tutti i cittadini che "ne abbiano una reale ed effettiva esigenza". Il sindaco Luciano Di Lorito fa sapere che il servizio, in questa prima fase, sarà attivo tutte le mattine in comune: il servizio è attuato dagli assistenti sociali già in organico ma non si esclude il supporto anche di volontari.