Verso chiusura Ospedale Penne

(ANSA) - Penne (Pescara), 12 MAR - Ridotte al minimo per ora le attività e gli accesso al'Ospedale di Penne, ma soprattutto test negativi eseguiti agli operatori sanitari, medici, cuoche e inservienti effettuati nelle ore scorse.

Il nosocomio, al fine di contenere il contagio al Covid 19 di fatto è in via di chiusura con trasferimento altrove, Pescara e Popoli, delle prestazioni e delle urgenze chirurgiche. A Penne di fatto è rimasto aperto solo il comune.