Coronavirus: va a comprare il pane con il passamontagna

(ANSA) - PRATOLA PELIGNA (L'AQUILA), 12 MAR - La mascherina non le basta come precauzione contro il contagio da virus, anche perché sono introvabili, e una donna di Pratola Peligna, questa mattina, si è presentata al negozio del pane con il passamontagna. Tra il serio e il faceto la cliente del negozio, scegliendo di indossare il passamontagna ha ravvivato con un sorriso la giornata che con le strade deserte appariva malinconica. Per non incutere paura la donna ha subito chiesto alla negoziante il solito filone di pane. Poi ha postato la foto in passamontagna sul suo profilo Facebook. (ANSA).