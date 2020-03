Coronavirus: Teramo, crollo denuncie per reati e per furti

(ANSA) - TERAMO, 12 MAR - Il coronavirus scoraggia i ladri.

Almeno secondo i dati che giungono dal territorio. Secondo quanto rilevato dai carabinieri, infatti, negli ultimi giorni in provincia di Teramo le denunce per furto e per altri reati si sono di fatto azzerate. E questo, probabilmente, anche grazie al fatto che essendo i cittadini costretti a stare a casa le abitazioni sono sempre "presidiate". Intanto proseguono i controlli delle forze dell'ordine sul territorio per verificare il rispetto delle limitazioni imposte dall'ultimo decreto del presidente del consiglio dei ministri per contrastare il coronavirus, mentre tutte le stazioni dei carabinieri mantengono tutti gli uffici aperti ai cittadini, nel rispetto delle prescrizioni imposte per garantire la sicurezza sia degli operatori che degli stessi cittadini".(ANSA).