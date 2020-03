Coronavirus: scarseggiano mascherine in ospedale Sulmona

(ANSA) - SULMONA (L'AQUILA), 12 MAR -Scarseggiano le mascherine nell'ospedale di Sulmona, tanto da non bastare nemmeno a medici, infermieri e restante personale in servizio.

La segnalazione viene direttamente dall'ospedale dell'Annunziata e gli operatori ospedalieri sono molto preoccupati, sia per la loro salute sia per quella dei pazienti. Lanciano un pressante appello all'Asl competente affinché provveda in tempi rapidi a reperire le preziose indispensabili mascherine così da tranquillizzare tutti. (ANSA).