Coronavirus: riaperta all'Aquila filiale Bcc Rona

(ANSA) - L'Aquila, 12 MAR - Da questa mattina l'agenzia 101 di BCC Roma, a L'Aquila, ubicata presso il Centro Commerciale La Meridiana, è operativa e aperta al pubblico.

L'Istituto precisa che l'agenzia è stata chiusa per motivi precauzionali al fine di procedere alla sanificazione dei locali. BCC Roma è la più grande banca di credito cooperativo in Italia ed è presente nelle Regioni Abruzzo, Lazio e Veneto, per un totale complessivo di 189 agenzie e 20 tesorerie.(ANSA).