Coronavirus: ospedale Pescara al limite, primi trasferimenti

(ANSA) - PESCARA, 12 MAR - L'ospedale di Pescara, tra le Malattie Infettive e la Rianimazione, ha raggiunto la capienza massima per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva e proprio per questo, con criterio di somma urgenza, è stato disposto il trasferimento di sette pazienti all'ospedale di Penne (Pescara), dove si sta riattivando la Rianimazione, chiusa dopo il declassamento. Il tutto in attesa che venga riaperta la vecchia Rianimazione di Pescara, consentendo così di avere altri posti letto disponibili. (ANSA).