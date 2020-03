Coronavirus: Asl L'Aquila, stop cantieri ricostruzione

(ANSA) - L'AQUILA, 12 MAR - La Asl provinciale dell'Aquila ha consigliato, anche se non ancora ufficialmente, la chiusura dei cantieri della ricostruzione post terremoto dell'Aquila e del cratere sismico, per "bloccare nel territorio il pendolarismo quotidiano di maestranze, tecnici ed imprenditori", alla luce della difficoltà di controllare il fenomeno al fine di evitare l'eventuale aumento di contagi al coronavirus. Fonti interne all'azienda sanitaria sottolineano che sulla tematica non sono chiare le norme emanate nel decreto governativo di ieri sera che per 15 giorni blocca il Paese.

Sempre i dirigenti dell'azienda sanitaria, chiariscono che sono le aziende a dover adottare le misure di prevenzione dettate negli ultimi decreti e che devono segnalare provenienze dalle zone più a rischio e di eventuali casi sospetti per i lavoratori nei cantieri. Per coloro che, in caso di chiusura, rientrano nelle loro residenze non ci sarebbero obblighi di autosegnalazione.(ANSA).