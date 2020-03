Covid19,rischio chiusura scalo Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 11 MAR - "Le conseguenze della cancellazione dei voli sono devastanti per noi come per tutti gli aeroporti.

Siamo a passeggeri azzerati e abbiamo enormi problemi. Immagino ci saranno provvedimenti della Regione e del Governo per ripianare i bilanci. Noi solo per mancati incassi da biglietti, passeggeri, parcheggio e negozi perdiamo qualche milione di euro che in qualche modo dovrà essere ristorato. Diversamente questo aeroporto, come altri, rischierebbe la chiusura". Così il presidente della Saga Enrico Paolini, commentando quanto sta accadendo all'aeroporto d'Abruzzo per le misure previste per l'emergenza Coronavirus. "Abbiamo cancellazioni di Ryanair e Alitalia da sabato. Non avremo voli commerciali, dunque di linea, dal 14 marzo al 3 aprile; ovviamente rimarrà aperto per voli di elicotteri di forze dell'ordine, 118, eventuali aerei privati con deroga per atterrare ed eventuali atterraggi d'emergenza, servizi essenziali che garantiremo con personale ridotto".