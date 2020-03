Coronavirus: a Sulmona messa in diretta streaming

(ANSA) - SULMONA (L'AQUILA), 11 MAR - Da ieri pomeriggio, alle 17, in via sperimentale, il vescovo della diocesi di Sulmona-Valva, Michele Fusco, trasmette ogni giorno la santa messa in diretta streaming, dalla Cappella del Centro Pastorale di Sulmona. Gli utenti interessati possono iscriversi al canale Youtube della Diocesi Sulmona Valva. Poi al momento opportuno sarà dato un link, per accedere alla diretta.(ANSA).