Coronavirus:prime denunce Abruzzo per violazione spostamenti

(ANSA) - CHIETI, 10 MAR - Cinque persone sono state denunciate dai carabinieri della Compagnia di Chieti ai sensi dell'articolo 650 del Codice penale per violazione del decreto nella parte in cui limita gli spostamenti. I cinque, quattro di Bucchianico e uno di Guardiagrele erano privi della prevista autocertificazione e di una valida è comprovata motivazione sanitaria, lavorativa e di necessità.

Le quattro persone di Bucchianico si trovavano a Vacri, la persona fermata a Guardiagrele proveniva da Pescara e si apprestava al trekking in alta quota. Sono in corso controlli su bar e ristoranti per il rispetto delle distanze di sicurezza e dell'orario di chiusura. (ANSA).