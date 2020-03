Coronavirus: Sebastiani, giusto fermare il calcio

(ANSA) - PESCARA, 10 MAR - "È arrivata nel momento giusto e forse si poteva prendere forse anche prima questa decisione di fermare il calcio, perché ora l'obiettivo è arginare il contagio". Così il presidente del Pescara Calcio, Daniele Sebastiani, sulla decisione del Governo di fermare i campionati.

"Ci vuole sacrificio da parte di tutti. Bene il Governo ha fatto a fare questo passaggio, ma ora bisogna pensare sì ai risvolti a livello economico, ma ora l'aspetto più importante riguarda la salute delle persone. Non si può parlare dell'io, ma del noi".

Sulla decisione di scendere in campo domenica scorsa nella gara di Benevento con le mascherine, Sebastiani ha aggiunto: "Noi a Benevento abbiamo voluto sensibilizzare ancora di più, se ce ne fosse stato bisogno, l'opinione pubblica perché nelle ultime due settimane è accaduto di tutto. Abbiamo acceso un faro, scendendo in campo con le mascherine, non per il calcio in particolare, ma per quello che sta accadendo in questo momento".

