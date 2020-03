Coronavirus: parrucchieri Pescara, chiudessero anche noi

(ANSA) - PESCARA, 10 MAR - "E' tutto surreale: i bar sono aperti fino alle 18 e noi non abbiamo nessuna restrizione. Mi devono spiegare come facciamo a tagliare i capelli alle donne stando ad un metro di distanza. Qui dentro sembra scoppiata la bomba all'idrogeno: non c'è nessuno da stamattina, e non suona nemmeno il telefono. Ma ci chiudessero piuttosto". Andrea e Attilio sono due tra i più famosi parrucchieri di Pescara, hanno il salone in pieno centro e da stamattina "tutto tace. Mai successo".

"Siamo attaccati al telefono da stamattina con le nostre associazioni di categoria, che non sanno dirci nulla: siamo aperti ma dovremmo tagliare i capelli ad un metro di distanza dal cliente: ma come si fa? - insiste Andrea - A questo punto ci chiudessero, non possiamo stare aperti. Tanti altri esercizi sono aperti e non capiamo perché, ci stiamo parlando tutti noi del settore e tutti la pensiamo così: non viene nessuno? Ovvio, allora stop anche per noi parrucchieri".(ANSA).