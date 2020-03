Coronavirus: in Abruzzo c'è primo paziente dimesso

(ANSA) - PESCARA, 10 MAR - Primo caso di dimissioni, in Abruzzo, per un paziente affetto da Covid-19. E' infatti tornato a casa l'uomo di 48 anni di San Giovanni Teatino (Chieti), fino ad oggi ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Pescara. Lo conferma all'ANSA l'assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì. Le condizioni dell'uomo sono man mano migliorate e ora sono stabili. A casa continuerà comunque ad essere sottoposto a monitoraggio, in costante contatto con la Asl, al termine del quale verrà formalmente dichiarata la guarigione. L'uomo aveva viaggiato tra Verona, Vicenza, Padova e Milano, dove probabilmente era stato contagiato. Una volta tornato in Abruzzo era stato sottoposto ad isolamento fiduciario. Poi aveva manifestato i primi sintomi ed era stato trasferito all'ospedale di Pescara, dove è stata accertata la positività al Coronavirus.

(ANSA).